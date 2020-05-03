Коронавирус убил свыше ста мексиканцев за сутки

Минздрав Мексики сообщил, что за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 1 434 до 24 905, скончались 117 человек.

"24 905 случаев подтверждены с начала эпидемии, у трети из них, у 6 696 человек проявились синдромы в последние 14 дней", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter ведомства.

C 28 февраля, когда коронавирус впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрированы 24 905 случаев заражения.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 2 271 (+117 за день), еще 190 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также исследуют 13 143 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 100 041.