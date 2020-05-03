После заслушивания докладов об оперативной обстановке на линии соприкосновения войск, генерал-полковник М. Алиев и генерал-полковник З. Гасанов наблюдали за передовыми позициями противника. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Побывав на передней линии фронта, Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении села Талыш, и поинтересовался условиями их службы. В ходе встречи с личным составом генерал-полковник М. Алиев, говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений верховного главнокомандующего по повышению боеспособности азербайджанской армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

Затем генерал-полковник Магеррам Алиев и Закир Гасанов, посетив танковые части, встретились с экипажами танков, проверили боеготовность и поинтересовались их службой.