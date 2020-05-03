Сотрудниками Государственной пограничной службы пресечен ввоз в Азербайджан наркотиков и огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ГПС.

Согласно информации, 4 мая в 23:30 на погранзаставе «Горадиз» близ села Ахмедли Бейлаганского района было замечено, как автомобиль ВАЗ-2107 приближается к территории. После этого из машины вышел один человек. Когда мужчина взял несколько спрятанных под деревом свертков, пограничники приказали ему остановиться. Тот не подчинился требованию, пытался убежать, однако пограничникам удалось задержать его.

Водителю ВАЗ-2107 удалось скрыться, его личность установлена, ведется поиск.

Задержанным оказался проживающий в Физулинском районе гражданин России Мехтиев Шукюр Аскер оглу (1970 г.р.). Во время обыска было обнаружено 115 кг героина, опиума, марихуаны и метамфетамина, 1 пистолет PAK RETAY-11, 8 патронов, 1 магазин, охотничье ружье Kral maqnium, 19 патронов Mahama.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206, 228, 234, 318 УК Азербайджана, ведется следствие.