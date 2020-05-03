Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, со вторника разрешены все виды строительных и ремонтных работ, производство строительных материалов и деятельность, связанная с надзором за строительством, работа автосервиса и автомоек, въезд и выезд из двух городов - Кутаиси и Батуми без каких-либо исключений.

С пятого мая начинается второй этап снятия ограничений для бизнеса, предусмотренный планом правительства Грузии, сообщает «Спутник-Грузия».

При этом продажа строительных материалов на данном этапе будет возможна только онлайн.

Несмотря на снятие ограничений в Батуми и Кутаиси по въезду и выезду, в этих городах продолжает действовать комендантский час, гражданам без специального разрешения нельзя покидать свои дома с 21:00 до 06:00.

Каждый из объектов, чья деятельность разрешена, должен соблюдать все меры и рекомендации, предписанные минздравом Грузии. Речь идет о наличии медицинских масок и дезинфицирующих средств.

В связи со вспышкой коронавируса 31 марта власти Грузии ввели ограничения для бизнеса, определив конкретный список предприятий, имеющих право на работу. Позже было принято решение расширить список для тех, кто подтвердит, что сможет обеспечить выполнение всех рекомендаций эпидемиологов.

С 27 апреля начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Разрешено передвигаться на легковых автомобилях, в том числе такси, разрешена работа интернет-магазинов (оптом и в розницу), доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.