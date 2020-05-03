Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 2619, сообщает во вторник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, пишут армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 мая, в стране было 2507 выявленных случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки количество случаев выросло на 112.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 40 человек.

От COVID-19 излечились, в общей сложности, 1111 человек. На лечении находятся 1462 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 25 846.