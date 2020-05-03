Коронавирус в Украине: сотни зараженных за сутки

Число зараженных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 366, до 12 697, еще 13 человек скончались, всего жертв 316, выздоровели 1875 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За сутки заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания. При этом 256 человек выздоровели. В общем за все время пандемии в Украине заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок, а также 2479 медработников. При этом в общем выздоровело 1875 человек, а летальных случаев – 316", - сказал Степанов на брифинге во вторник.