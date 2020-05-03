Сахиба Гафарова уволила пресс-секретаря Милли Меджлиса
Спикер Сахиба Гафарова подписала распоряжение об освобождении Акифа Тевеккюльоглу с должности пресс-секретаря Милли Меджлиса.
Руководить пресс-службой парламента поручено Эльнару Мамедову.
Спикер Сахиба Гафарова подписала распоряжение об освобождении Акифа Тевеккюльоглу с должности пресс-секретаря Милли Меджлиса.
Руководить пресс-службой парламента поручено Эльнару Мамедову.
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