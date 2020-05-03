Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.

Также в связи с переходом многих компаний в онлайн, по мнению экспертов, будут актуальны услуги специалистов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Останутся востребованы и консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, диспетчеры и водители доставки.

Большим спросом на услуги будут пользоваться сиделки и онлайн-врачи общей практики в связи с тем, что люди станут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, считают в институте.

После долго периода самоизоляции, считают эксперты, люди начнут обращаться к психологам, эта специальность будет востребована больше, чем обычно.

Не останутся без работы, по прогнозам, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.