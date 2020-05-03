ГАИ продолжает штрафовать нарушителей карантина

За нарушение карантинного режима за минувшие сутки в Азербайджане к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 486 человек, передвигавшихся на транспортных средствах, сообщает Главное управление государственной дорожной полиции.

В сообщении отмечается, что в целом с 1 апреля по сегодняшний день за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах страны, в том числе в Баку, к административной ответственности привлечены 47 963 участников движения.