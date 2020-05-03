США закупят вооружения у стран бывшего СССР

Соединенные Штаты Америки хотят приобрести системы вооружения, которые разрабатывают и используют страны "бывшего СССР или Восточного блока", сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде, с текстом которой ознакомился телеканал.

"Соединенные Штаты намерены приобрести специальные боеприпасы и системы вооружения, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока", - говорится в публикации на сайте RT.

Отмечается, что приобретение специальных боеприпасов и систем вооружения (SAWS) необходимо американскому Минобороны, другим ведомствам США и иностранным союзникам "с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения".

Как указывается в заявке, Управление Армии США по работе с подрядными организациями планирует заключить с несколькими поставщиками пятилетний контракт с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боеприпасов и систем вооружения в места дислокации как в континентальной части Соединенных Штатов, так и за её пределами.