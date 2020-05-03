Запад снова отправил в Россию ядерные отходы

В Россию из Германии в понедельник вновь отгрузили «урановые хвосты». Пандемия коронавируса этому не помешала, передает Die Tageszeitung.

По информации газеты, атомный концерн Urenco использует кризис для транспортировки урана.

Специальный поезд прибудет в Амстердам из Гронау. В Нидерландах сотни тонн гексафторида урана погрузят на российское судно «Михаил Дудин». За 2020 год ФРГ планирует отправить в РФ еще шесть составов с отработанным ядерным топливом.

Отмечается, что немецкие экоактивисты, которых проблема транспортировки отходов с атомных станций весьма беспокоит, протестуют против перевозки. В связи с возможностью заражения COVID-19 они выходят на пикеты в защитных масках.

Ранее сообщалось, что петербуржцы протестовали против прибытия в город урановых отходов.