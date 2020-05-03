10 тысяч новых больных коронавирусом в России

За минувшие сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 составляет 155 370, сообщает оперативный штаб России.

За сутки выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865. Число летальных случаев возросло на 95 и составило 1451.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве — 5 714. На втором месте Подмосковье - 822 человека с подтвержденным коронавирусом. Тройку лидеров по приросту новых случаев завершает Санкт-Петербург с 226 заболевшими.