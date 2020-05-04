В США ограничили продажу мяса

В условиях пандемии коронавируса в США стали усиливаться опасения по поводу нехватки мясных продуктов в связи с тем, что многие мясоперерабатывающие предприятия страны прекратили работу.

Одна из крупнейших американских сетей магазинов Costco на фоне этого ограничила продажу мясных продуктов в одни руки, передает CNN.

По данным телеканала, теперь один покупатель в Costco сможет приобретать не более трех упаковок продуктов из говядины, свинины и птицы.

Такие меры связаны с тем, что уже несколько мясоперерабатывающих заводов закрылись из-за того, что работники заразились коронавирусом.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям, что позволит им работать в условиях пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».