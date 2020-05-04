Нефть демонстрирует уверенный рост: Brent - выше $29
Мировые цены на нефть растут на 7-10%, свидетельствуют данные торгов.
Согласно информации, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,76% - до 22,38 доллара за баррель.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,8% - до 29,05 доллара за баррель.
Последний раз нефть Brent находилась выше отметки в $29 за баррель 14 апреля.
Цены на нефть на мировых рынках перешли к росту утром в пятницу, 1 мая, на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению уровня добычи сырья. Добыча сокращена почти на 10 млн баррелей в сутки.