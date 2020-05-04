Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в Ленкорани и Евлахе, а также Саатлинском, Сальянском, Дашкесанском и Гаджикабульском районах. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, представители глав районов обвиняются в присвоении социальной помощи, выделенной государством и Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, а также в незаконной выдаче справок для передвижения в условиях карантина.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Ленкорань по поселку Нариманабад Рафаил Алышов раздал выделенную Фондом Гейдара Алиева для малоимущих семей продуктовую помощь своим родственникам и вполне состоятельным жителям района.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что представитель главы ИВ города Евлах по административной территории Гарамамедли Микаил Асадов, используя служебное положение в корыстных целях, открывал коробки с продовольственной помощью малоимущим семьям, вытаскивал оттуда различные продукты, в результате чего продовольственная помощь доходила до адресатов не в полном объеме.

Помимо этих чиновников, под подозрение попали и представитель главы ИВ Саатлинского района по городу Саатлы Насир Гадиров, представитель главы ИВ Сальянского района по административной территории Парча Халядж Садиг Дамиров, представитель главы ИВ Дашкесанского района по селу Загалы Хатам Азизов, которые незаконно выдавали справки для свободного передвижения в условиях режима карантина.

Представитель главы ИВ Гаджикабульского района по поселку Наваи Намик Бахшиев и представитель ИВ Гаджикабульского района по административной территории Гарасу Илькнур Гусейнов также допускали подобные нарушения закона.

Все эти лица приказами глав ИВ районов уволены с занимаемых должностей.

В отношении них прокуратурами соответствующих районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана.

В целях определения и привлечения к ответственности всего круга виновных по этим делам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам, сталкивающимся с такими противозаконными фактами, и просит их сообщать об этом в колл-центр «961».