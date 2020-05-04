20 GB + безлимитный интернет ночью и утром от Bakcell

Так, приобретая новый пакет интернета «Интернет 20 ГБ + безлимитные ночи и утро» всего за 25 манатов, абоненты Bakcell получат не только основной пакет размером в 20 ГБ, но и смогут пользоваться полностью безлимитным мобильным интернетом с 01:00 до 10:00. Более того, безлимитный интернет ночью и утром останется доступным в течение 30 дней с момента активации интернет-пакета, даже если закончится основной трафик (20 Гб).

Чтобы активировать пакет интернета «Интернет 20 ГБ + бесплатные ночи и утро», нужно набрать код *444*20# YES на своем мобильном телефоне, или выбрать данный пакет посредством приложения «Мой Bakcell», позволяющего лучше контролировать баланс номера и в точности знать остаток трафика и средств на балансе.

Используйте приложение «Мой Bakcell» или посетите https://www.bakcell.com/ru/unlimited-nights-morning-internet-bundle, чтобы получить более подробную информацию о данном уникальном предложении.

Компания продолжит работать над предоставлением абонентам высококачественного клиентского опыта, постоянно повышая качество своих услуг и продуктов, что, в свою очередь, поддерживается самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.