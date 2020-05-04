Сиявуш Новрузов призвал арестовать глав правоохранительных органов в районах

«В районах, где арестованы главы Исполнительный властей, ответственность также несут и правоохранительные органы», - заявил во время обсуждения текущих вопросов на заседании Милли Междлиса депутат Сиявуш Новрузов, сообщает haqqin.az.

«Потому что они должны были своевременно информировать соответствующие структуры и главу государства о незаконных действиях в районах. Если бы в свое время такие отчеты и информация поступали главе государства, ситуация не дошла бы до такой точки. Поэтому считаю, что в этом деле несут также ответственность и руководители правоохранительных органов этих районов. Они должны быть наказаны, как и главы ИВ», - отметил депутат.