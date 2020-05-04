Кремлевский шеф-повар рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина

Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь: «Ее, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали: осторожно, может попасться дробь».

У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, но единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью РИА Новости рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дичь не любил, но мог съесть утиное филе или индейку, которую специально выращивали. Во время зарубежных командировок он мог попробовать морепродукты, пишет РБК.

По словам Галкина, Борис Ельцин был «всеядным», но не очень любил морскую фауну — креветки, морских ежей.

Нынешний российский президент Владимир Путин, по словам повара, придерживается традиционных вкусов в еде. «Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек», — рассказал Галкин.

Шеф-повар Кремля сообщил, что даже в СССР на столах первых лиц государства присутствовали экзотические фрукты, которые невозможно было купить в магазинах, — манго, киви, авокадо, ананасы.