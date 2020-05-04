Согласно информации, на заседании парламентской фракции "Мой шаг" (которая представляет партию "Гражданский договор"), премьер-министр Никол Пашинян сказал своей команде, что устал от поступающих жалоб, призвал всех очнуться, работать сообща, а не собирать друг на друга компромат и передавать ему, пишет Sputnik Армения.

В правительстве Армении и парламенте нарастает напряженность, которая может привести к отставкам, утверждает армянская газета "Жоховурд".

По данным "Жоховурд", напряженность во фракции связана с тем, что некоторых депутатов (в том числе Вардана Атабекяна, Анну Карапетян) всячески пытаются убедить сложить мандат.

Согласно источнику, напряженная атмосфера царит и в правительстве Армении, где в ближайшее время возможны отставки и новые назначения.

Газета отмечает, что после завершения двухчасового заседания фракции Пашинян не стал отвечать на вопросы журналистов.