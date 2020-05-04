Арестованы многие чиновники в Имишли. СГБ допрашивает пострадавших

Как уже сообщалось ранее, сотрудники Службы государственной безопасности проводят спецоперацию в здании ИВ Имишлинского района, в ходе которой был задержан глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев.

Как сообщает спецкор haqqin.az, вместе с главой ИВ были задержаны его первый заместитель Сафа Агаев, заместитель главы ИВ – начальник отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Гусейн Ибрагимов, заместитель главы ИВ – заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Тарана Джаббарова, помощник главы ИВ Эльман Гахраманов, начальник юридического отдела ИВ Рагим Заидов, а также начальник финансовой части района и начальники некоторых других управлений.

В данное время задержанных допрашивают. Сотрудники СГБ допрашивают и пострадавших от незаконных действий задержанных.