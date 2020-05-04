В Ереване мужчина с двумя детьми выбросился с 9-го этажа

В Ереване местный житель Карен Меликян выбросил из окна девятого этажа младенца, после чего сам спрыгнул с другим своим ребенком, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Полиция на месте происшествия обнаружила тела трех человек – самого Меликяна и двух его детей – 8-летнего мальчика и 5-летней девочки.

По словам соседей, сорокалетний Меликян был гражданином России, долгое время служил в российской армии, около года назад вышел на пенсию, после чего с семьей вернулся в Армению. Соседи также отмечают, что у него не было вредных привычек и психических заболеваний. Семья жила в достатке. Тела во дворе обнаружила женщина из соседнего дома, они были неузнаваемыми, особенно сильно были повреждены тела детей.