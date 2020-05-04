Синоптики прогнозируют дожди
В среду, 6 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью и утром местами туман, морось, ближе к вечеру возможен грозовой дождь, ветер юго-восточный.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем 21-26, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов.
Атмосферное давление снизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами ливни.
Температура воздуха ночью 14-18, днем 23-26, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.