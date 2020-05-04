Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приглашает глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы, который состоится 9 мая.

По мнению Лукашенко, правильно было бы собраться именно в Белоруссии. "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса COVID-19 принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.