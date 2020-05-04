На основании информации о том, что двое сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана совершили противозаконные действия, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Государственная налоговая служба провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия, сообщается в поступившем в редакцию haqqin.az совместном заявлении Генпрокуратуры и Минэкономики.

В ходе расследования было установлено, что сотрудники управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством Бакинского управления Государственной налоговой службы Азер Аллахвердиев и Джахид Таиров, войдя в преступный сговор, потребовали от владельца пекарни 6 тысяч манатов за то, чтобы не проводить налоговые проверки в этом году.

В результате неотложных следственных мероприятий, проведенных с использованием специальных технических средств, оба должностных лица 4 мая были пойманы с поличным при получении части суммы в качестве взятки.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3 (Получение взятки) УК Азербайджана.

А.Аллахвердиев и Д.Таиров задержаны и привлечены к следствию.

В целях полного и всестороннего расследования по этому делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.