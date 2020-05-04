Германия объявила в международный розыск российского хакера

Генеральная прокуратура Германии объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Об этом сообщила газета Tagesschau со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, российского хакера также разыскивает ФБР. Ордер на арест российского преступника выдан на текущей неделе. Об этом доложили председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле.

По информации немецких правоохранительных органов, Бадин входит в хакерскую группировку Fancy Bear. Россиянин обвиняется в осуществлении тайной разведывательной деятельности и незаконном выведывании компьютерных данных. Источники сообщают, что россиянин был одним из организаторов атаки на сети парламента ФРГ. Киберпреступление расследовали Федеральное ведомство по уголовным делам и полиция.