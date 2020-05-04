В Иране снова растет число зараженных коронавирусом

В Иране число зафиксированных случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам, сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Число случаев приблизилось к 100 тысячам. За прошедшие сутки удалось выявить 1 323 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных, количество зараженных возросло до 99 970", - цитирует РИА Новости представителя иранского Минздрава.

Отмечается, что в последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1 223.

По словам Джаханпура, всего выздоровели 80 475 человек. За прошедшие 24 часа скончались 63 человека, общее число жертв возросло до 6 340.