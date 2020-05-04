Главный нарколог России: Курение во время пандемии опасно

Курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, так как у курильщиков снижается иммунитет, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, профессора Евгения Брюна, передает РИА Новости.

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19, не имеют оснований», - сказал Брюн, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что есть достоверные данные, накопленные учеными, о серьезном снижении иммунитета у курильщиков.

При этом в последнее время в средствах массовой информации появились материалы, рассказывающие, что коронавирус может меньше затрагивать курильщиков, отметил Брюн. «Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности... Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными лицами и производителями», - подчеркнул Брюн.