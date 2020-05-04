Ученые предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

«Я исхожу из того — и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции», — приводит ТАСС слова Вилера.

Он отметил, что система здравоохранения Германии готова к потенциальным вспышкам инфекции. «Мы многое для этого сделали. Врачи сейчас знают, как поступать с пациентами. У нас будут лучшие терапевтические средства», — заверил Вилер, добавив, в частности, что германские власти планируют увеличить количество тестов на коронавирус. По его данным, больше 130 лабораторий в стране могут делать свыше 140 тыс. исследований ежесуточно.