Протестовавшие перед зданием ИВ Билясувара обвинены в хулиганстве

4 мая около 11.00 несколько людей, нарушив требования особого карантинного режима, собрались перед административным зданием ИВ Билясуварского района для получения социальной помощи.

Как сообщается в поступившем в haqqin.az совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД, сотрудники полиции провели с этими людьми профилактическую беседу, после чего они покинули территорию. Однако некоторые лица продолжали нарушать общественный порядок, отказываясь подчиняться требованиям сотрудников полиции, оказывали им сопротивление.

В результате были задержаны 7 человек, в отношении двух было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти). В отношении других 5 человек составлены протоколы по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.