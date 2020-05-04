Guardian: доказательств об утечке коронавируса из лаборатории Уханя нет

Британское издание подчеркивает при этом, что опубликованный ранее австралийской газетой The Daily Telegraph доклад в действительности не имеет никакого отношения к разведслужбам пяти стран — США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии, пишет «Коммерсант».

The Guardian отмечает, что представленная в докладе версия событий отражает лишь точку зрения американского правительства. Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео неоднократно заявляли, что у спецслужб США есть неопровержимые доказательства того, что Китай сначала создал вирус, а затем сделал все, чтобы скрыть информацию об этом. Однако остальные члены «Пяти глаз», пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники в разведках стран, склонны считать, что Китай и в самом деле мог утаивать какую-то информацию о распространении вируса, но при этом пока не располагают какими-либо доказательствами теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2.

В свою очередь, ВОЗ заявила, что до сих пор правительство США не предоставило ни единого доказательства этой теории, а заявления Трампа и Помпео в организации охарактеризовали «спорными».