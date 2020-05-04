Коронавирус в США: десятки тысяч зараженных за сутки

Более 22,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации за последние сутки было выявлено 22 335 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 501.

Число умерших пациентов с коронавирусом за последние 24 часа увеличилось на 1 240, накануне сообщалось о 1 313 летальных исходах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались почти 69 тысяч пациентов.

Число случаев заражения в мире, как сообщает университет, превысило 3,6 миллиона, свыше 250 тысяч человек скончались.