Минэкологии предупреждает: погода резко изменится

Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с изменениями погодных условий на территории Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, с 7 по 8 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, местами ливневые. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура снизится на 3-5 градусов.

С 6 по 8 мая, начиная с западных районов Азербайджана, погода резко изменится, местами пройдут дожди, местами интенсивного характера. В северных и западных районах ожидаются грозы, в предгорных районах выпадет град, на высокогорных территориях - снег. 7 мая западный ветер усилится до 20-25 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура снизится на 5-7 градусов, в реках ожидается повышение уровня воды, в некоторые горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки.