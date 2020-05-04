Boeing показал первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Новый самолет показали сегодня в Сиднее. По словам инженеров компании, беспилотники смогут участвовать в радиоэлектронной борьбе, а также в разведывательных и наблюдательных миссиях.

Известно, что новый самолет имеет длину 11,5 м и будет «использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя при этом безопасное расстояние между другими самолетами».

«Это первый самолет, который будет спроектирован и изготовлен в Австралии более чем за 50 лет», - говорится в заявлении корпорации.