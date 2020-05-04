Власть наказала судью? Самир Талыбов: «Прекратите эту дешевую сенсацию!»
Ранним утром многие оппозиционные СМИ и рьяные традиционные критики азербайджанских властей в сети поспешили с явлением Христа народу. Агитки выступили с сенсационной новостью. Оказывается, несколько дней назад судья Сабунчинского суда Самир Талыбов якобы был наказан из-за дела какого-то оппозиционера, активиста ПНФА. Особенно отличился юродивый бывший следователь Зардобского района некий Руфат Сафаров, глуповатому следователю стала вторить известная оппозиционная пуританка Хадиджа Исмаилова.
Однако вскоре сам судья Самир Талыбов поспешил опровергнуть сенсацию, скромно разъяснив причину своего незатейливого ухода из судейского состава.
Некоторое время назад С.Талыбов на своей странице в фейсбуке обратился к азербайджанской общественности. И выясняется, что оппозиция вкупе с туповатым следователем и пуританкой Исмаиловой слишком перестарались, воздвигая нерукотворный памятник неподозревающему о своей печальной славе судье.
«В соцсетях, особенно в оппозиционном лагере, обо мне распространяется ложная информация в целях вызвать дешевую сенсацию. Используя мое имя в своих грязных политических целях, всячески стараются бросить тень на наше государство, судебную власть и мою личность”, - пишет Самир Талыбов. “Быть юристом было мечтой моего детства. После долгих лет деятельности в судебной системе мне захотелось испытать себя в судействе. Приняв участие в прозрачно организованных выборах в судьи, я добился успеха.
За полтора года своей судейской деятельности я осознал, что наряду с почетностью должности судьи, она также чрезвычайно трудная и ответственная. Хочу сказать, что только в прошлом году я рассмотрел более 1500 дел. Эта огромная рабочая нагрузка не позволяла мне заниматься не только научной деятельностью, к которой я склонен, но и уделять время своим другим заботам.
Поэтому поразмыслив, я принял решение перейти в адвокатуру и будучи более свободным продолжить свою научную работу. С конца прошлого года я обращался по этому поводу. Решение моего вопроса немного затянулось в связи с пандемией коронавируса. Но из-за моей настойчивости к моему обращению отнеслись с пониманием и уважением, и мои полномочия судьи были прекращены по моему собственному желанию.
Я требую прекратить злоупотреблять моим именем в злонамеренных целях.
Я также хотел бы заявить, что независимо от того, в какой сфере я буду работать, я всегда как юрист готов внести свой вклад в успешные правовые реформы, проводимые в нашей стране под руководством нашего многоуважаемого президента».