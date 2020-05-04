Власть наказала судью? Самир Талыбов: «Прекратите эту дешевую сенсацию!»

Некоторое время назад С.Талыбов на своей странице в фейсбуке обратился к азербайджанской общественности. И выясняется, что оппозиция вкупе с туповатым следователем и пуританкой Исмаиловой слишком перестарались, воздвигая нерукотворный памятник неподозревающему о своей печальной славе судье.

Ранним утром многие оппозиционные СМИ и рьяные традиционные критики азербайджанских властей в сети поспешили с явлением Христа народу. Агитки выступили с сенсационной новостью. Оказывается, несколько дней назад судья Сабунчинского суда Самир Талыбов якобы был наказан из-за дела какого-то оппозиционера, активиста ПНФА. Особенно отличился юродивый бывший следователь Зардобского района некий Руфат Сафаров, глуповатому следователю стала вторить известная оппозиционная пуританка Хадиджа Исмаилова.

«В соцсетях, особенно в оппозиционном лагере, обо мне распространяется ложная информация в целях вызвать дешевую сенсацию. Используя мое имя в своих грязных политических целях, всячески стараются бросить тень на наше государство, судебную власть и мою личность”, - пишет Самир Талыбов. “Быть юристом было мечтой моего детства. После долгих лет деятельности в судебной системе мне захотелось испытать себя в судействе. Приняв участие в прозрачно организованных выборах в судьи, я добился успеха.

За полтора года своей судейской деятельности я осознал, что наряду с почетностью должности судьи, она также чрезвычайно трудная и ответственная. Хочу сказать, что только в прошлом году я рассмотрел более 1500 дел. Эта огромная рабочая нагрузка не позволяла мне заниматься не только научной деятельностью, к которой я склонен, но и уделять время своим другим заботам.

Поэтому поразмыслив, я принял решение перейти в адвокатуру и будучи более свободным продолжить свою научную работу. С конца прошлого года я обращался по этому поводу. Решение моего вопроса немного затянулось в связи с пандемией коронавируса. Но из-за моей настойчивости к моему обращению отнеслись с пониманием и уважением, и мои полномочия судьи были прекращены по моему собственному желанию.

Я требую прекратить злоупотреблять моим именем в злонамеренных целях.

Я также хотел бы заявить, что независимо от того, в какой сфере я буду работать, я всегда как юрист готов внести свой вклад в успешные правовые реформы, проводимые в нашей стране под руководством нашего многоуважаемого президента».