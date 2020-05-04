Военный парад в Минске обеспокоил ВОЗ

В ВОЗ опасаются, что у проведения такого массового мероприятия в период пандемии коронавируса могут быть негативные последствия. «Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19»,— заявил представитель ВОЗ, которого цитирует БелаПАН.

По словам Бердыклычева, усиление мер дистанцирования и, в частности, перенос или отмена массовых мероприятий являются одной из главных рекомендаций ВОЗ. «Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5–2 м, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии»,— уточнил представитель организации.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной. Он сказал, что это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», которую власти просто не могут отменить.

Беларусь — одна из немногих стран Европы, где не введены обязательные ограничения из-за коронавируса. По последним данным, в Беларуси число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс., умерли 103 человека.