Турция смягчает карантин: промышленность возобновляет работу

Все основные промышленные предприятия Турции возобновят работу с 11 мая, заявил министр промышленности и технологии страны Мустафа Варанк, сообщает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил накануне о плане поэтапного возвращения страны к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1614 — это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч.

"Начиная с 11 мая, все основные предприятия возобновят работу", - заявил Варанк, выступая в Анкаре.

Он добавил, что 16,9 тысячи компаний продолжали работу в время комендантского часа, который несколько раз объявлялся в Турции в апреле и мае в связи с пандемией.