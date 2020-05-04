США вернули миллионы нигерийского диктатора

США вернули Нигерии 311 миллионов долларов, похищенных в период правления экс-диктатора Сани Абачи. Об этом сказал генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами, сообщает Anadolu.

По его словам, в период правления Сани Абачи вышеуказанная сумма была незаконно переведена в США. «Деньги поступили в Центральный банк Нигерии в рамках договоренностей с США. Возвращенные деньги пойдут на строительство автомагистралей и мостов», - пообещал Малами.

Значительная часть средств, вывезенных за границу в 1993-1998 годах в период правления генерала Сани Абачи, хранится в западных банках.

Абача обвиняется в хищении не менее 2 миллиардов долларов и известен как самый коррумпированный лидер в Африке. Диктатор скончался в июне 1998 года от сердечного приступа.