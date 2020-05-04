Илон Макс и Том Круз решили снять первый в мире боевик в космосе

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе. В нем снимется голливудский актер Том Круз. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, речь не идет о продолжении франшизы «Миссия невыполнима». Это отдельный проект, который находится на ранней стадии разработки, у него пока нет студии. К его реализации привлекли NASA.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли, которые проходили в Италии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. На фоне эпидемии выход картины «Топ Ган: Мэверик» с Крузом перенесли с июля на декабрь 2020 года.

Съемки фильма не первый экстравагантный космический проект для Илона Маска. В 2018 году он использовал электромобиль другой своей компании, Tesla, в качестве полезной нагрузки при запуске ракеты Falcon Heavy. Красный спорткар Tesla Roadster с манекеном на водительском сидении вывели на эллиптическую орбиту вокруг Солнца.

Маск признал, что запустил автомобиль в космос «ради смеха». По его словам, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят на ее борту что-то действительно скучное, например, блок из бетона или кусок стали.