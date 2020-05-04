В Украине коронавирус включили в школьную программу

В Украине школьники 6-10-х классов будут изучать коронавирус на уроках по биологии. О специально разработанных дистанционных уроках сообщила пресс-служба Минобразования и науки Украины.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО Смарт образование при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции Covid-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликованы на сайте Новой украинской школы", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.Net.

Отмечается, что урок будет знакомить школьников с путями передачи инфекции, давать практические советы, как действовать во время пандемии COVID-19 и о том, как уберечь себя. Ожидается, что материалы помогут ученикам узнать больше о вирусе, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.