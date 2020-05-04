В последнее время позитивная динамика утрачивается, растет число заражений, заявила на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

«Мы знали, что когда начнем выходить из карантинного режима, число заражений будет расти. Чтобы узнать причину этого, стоит выйти на улицу», - заявила Гараева.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Кабмина Азербайджана Ибрагим Мамедов также сказал, что сегодняшняя статистика не столь обнадеживающая: «Важно, чтобы объекты общепита, торговые объекты, осуществляющие деятельность в районах, следовали инструкциям. Иначе это может помешать смягчению.

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Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ.

Среди участников брифинга глава пресс-службы Аппарата Кабинета министров Ибрагим Мамедов, члены Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Зияд Самедзаде и Фархад Бадалбейли, заведующая отделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.

В брифинге участвует и собкор haqqin.az.