В Азербайджане выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2060 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1508 человек вылечились, 26 скончались, 526 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведен 164 481 тест на коронавирус.