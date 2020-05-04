Казахстан передаст Азербайджану тело убитого рыбака

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с убитым на границе с Казахстаном азербайджанцем.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, военный корабль погранслужбы по Мангистауской области Национального комитета безопасности Казахстана с телом Гахрамана Ибрагимова, убитого 30 апреля этого года в результате применения оружия во время задержания граждан Азербайджана сотрудниками береговой охраны пограничной службы Национального комитета безопасности Казахстана, с участием дипломатического представительства Азербайджана отправился 5 мая для передачи тела азербайджанской стороне.

В сообщении отмечается, что тело гражданина будет передано военному кораблю Государственной пограничной службы Азербайджана в международных водах Каспийского моря. После того как тело будет возвращено в Азербайджан, оно будет передано семье погибшего.

В информации также отмечается, что в ноте, поступившей из МИД Казахстана в МИД Азербайджана, семье Гахрамана Ибрагимова, убитого во время инцидента, выражены соболезнования. Также казахстанская сторона сообщила, что всесторонне и объективно расследует вышеуказанный инцидент, и проинформирует Азербайджан о его результатах.