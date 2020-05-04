Роухани: «С коронавирусом придется сталкиваться еще недели и месяцы»

Иран прошел пик распространения коронавируса около 1,5 месяцев назад, ситуация постепенно стабилизируется, но COVID-19 уйдет не скоро, заявил во вторник президент страны Хасан Роухани.

"Посмотрев на процесс распространения коронавируса в стране, мы увидим, что пик, предельная точка заболевания в стране пришлась примерно на конец марта, точнее, пик начался с 16 марта и длился примерно три недели. Сейчас же наблюдается движение в сторону стабилизации обстановки, но по-прежнему нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Роухани, выступая в прямом эфире иранского телевидения.

По его словам, пока человечество не найдет лекарство и вакцину от коронавируса, с проблемой коронавируса придется сталкиваться еще "недели и месяцы".

Его слова прозвучали после того, как ранее во вторник минздрав Ирана сообщил, что с 19 февраля в стране выявлено почти 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Однако большая часть заразившихся выздоровела – более 80 тысяч, а скончались порядка 6,3 тысячи человек.