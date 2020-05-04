Отметим, что некоторое время назад была создана возможность перечисления через эту систему пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

В период особого режима карантина возрос спрос на онлайн-платформу платежной системы SmartPay, являющейся продуктом Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Воспользоваться платежной системой SmartPay, объединяющей ряд услуг на единой платформе, можно посредством сайта smartpay.az. Кроме того, осуществить оплату можно через терминалы SmartPay, установленные в почтовых отделениях, а также обратившись к операторам на почте.

Данная платежная система полностью гарантирует безопасность и защиту персональных данных пользователей. Механизм контроля предоставляет возможность отслеживать и мгновенно блокировать мошеннические транзакции, несанкционированные действия, которые могут происходить в системе.

Платежной системой осуществляется регулярный мониторинг. Это позволяет отслеживать и анализировать в соответствии с установленными критериями подозрительные транзакции.

Существуют также возможности предотвращения проблем, которые могут быть вызваны невниманием пользователя. Так, пользователь может нарушить правила безопасности, не блокируя свой компьютер или мобильное устройство, т.е. оставляя свой электронный кошелек открытым. Платежная система SmartPay также предоставляет в электронном кошельке систему одноразовых и динамических паролей для защиты от этого риска. Пользователь может отключить или активировать эту систему со своей учетной записи электронного кошелька. Настройки предназначены для всех видов операций.

Пользователям рекомендуется регистрироваться и производить оплату со своего личного кабинета для сохранения в памяти квитанции об оплате.