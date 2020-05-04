В Германии объявили в розыск российского хакера

Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году.

По информации Spiegel, речь идет о 29-летнем Дмитрии Бадине из Курска. Его также объявило в розыск ФБР. Власти США считают его участником хакерской группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы в США. По версии Вашингтона, эта группа работала на ГРУ и совершала атаки на сервера Демократической партии, а также Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Организации по запрещению химического оружия.

Отметим, атака на компьютерные сети бундестага стала крупнейшей в Германии, из-за нее всю систему пришлось на несколько дней отключить.