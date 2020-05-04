Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19:10

Как уже сообщалось, накануне в Бейлаганском районе в приграничном с Ираном селе Ахмедли пограничники обнаружили спрятанную в кустах закладку героина. В информации Государственной пограничной службы отмечается, что 4 мая в 23:30 на погранзаставе «Горадиз» близ села Ахмедли Бейлаганского района был замечен автомобиль ВАЗ-2107, который двигался в сторону границы. Когда машина остановилась, из нее вышел человек и, озираясь, взял что-то из кустов. В этот момент наблюдавшие за происходящим пограничники приказали ему остановиться. Мужчина требованию не подчинился и пытался бежать, однако его задержали. Как выяснилось, в свертках, извлеченных мужчиной из закладки, были наркотические средства.

Водителю ВАЗ-2107 удалось скрыться, но его личность уже установлена и начат розыск подельника наркодиллера. Задержанным оказался проживающий в Физулинском районе гражданин России Мехтиев Шукюр Аскер оглу, 1970 года рождения. Во время обыска его дома было обнаружено 115 кг наркотиков - героина, опиума, марихуаны и метамфетамина, один пистолет PAK RETAY-11, магазин и 8 патронов к нему, а таже охотничье ружье Kral maqnium, 19 патронов Mahama. Это стало очередной успешной операцией азербайджанских пограничников по пресечению преступной деятельности иранских наркобаронов, переправляющих в нашу страну наркотики, и их местных курьеров. Однако такая крупная партия наркотиков за последнее время была перехвачена впервые. Следует отметить, что в последние годы, благодаря бдительности наших пограничников, наркобароны нередко несут потери и финансовые убытки: несколько раз в перестрелках с пограничниками были убиты их курьеры, выявлялись крупные партии наркотиков. Однако попытки контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан не прекращаются, и наркомафия использует для этого различные методы. Как известно, благодаря географическому положению территория Азербайджана является одним из самых удобных коридоров для транзита самых разных товаров, чем пользуются и наркодилеры, переправляя через нашу страну в Европу наркотические средства афганского и иранского происхождения. Ежегодно в приграничной зоне обнаруживаются и уничтожаются тонны наркотиков, ввезенных из Ирана. Однако транснациональный наркосиндикат, в который входят иранские наркобароны, не прекращает попытки использовать азербайджанский коридор.

В то же время имеются серьезные подозрения, подтвержденные определенной информацией, что транснациональная наркокорпорация, сознавая, что скрыться от азербайджанских пограничников становится все труднее, прибегает для контрабанды наркотиков к транзиту через оккупированные территории нашей страны. Использование захваченных азербайджанских районов вдоль реки Араз для транспортировки наркотиков иранского и афганского производства в третьи страны и ранее стояло в повестке дня. На международных встречах по борьбе с распространением наркотиков правительство Азербайджана не раз заявляло, что оккупированные территории вдоль границы с Ираном стали для транснационального наркосиндиката удобной «серой зоной». На днях армянские блогеры распространили в Сети кадры с иранскими большегрузными автомобилями, которые везли топливо и другие грузы в оккупированном Нагорном Карабахе. В результате обнародования незаконных перевозок в Интернете незаконная деятельность Ирана на оккупированных территориях Азербайджана снова оказалась на повестке дня, и официальный Баку по дипломатическим каналам довел свой протест до Тегерана. Но, несмотря на очевидные факты, иранская сторона упорно пыталась опровергнуть данную информацию.