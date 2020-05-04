Трамп обещал скоро рассказать правду о происхождении коронавируса

США через некоторое время весьма определенно сообщат о происхождении коронавируса. Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

По его словам, власти в ближайшее время опубликуют подробный отчет, точных сроков он не назвал. Трамп добавил, что не разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином по теме источника коронавируса.

В США подтверждено 1,21 миллиона случаев заражения коронавирусом, выздоровели 160 тысяч человек, умерли более 69 тысяч.