Российский мэр нашел новую работу и подал в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно подал в отставку, пишут РИА Новости.

В среду, 6 мая, состоится внеочередное заседание местной думы, на котором будет рассмотрен об отставке градоначальника.

Решение об отставке было принято в связи с переходом Панова на новую работу, однако в администрации города не уточнили его новую должность. «Все официальные комментарии будут завтра», — сказали в мэрии.

По данным издания «Коммерсантъ», Панов получил должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника генерального директора «Росатома».

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.