В Барде трагически погиб ребенок

В Барде произошел несчастный случай. Как сообщает Report, трагедия произошла в селе Челебиляр. 

Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу, 2017 г.р., погиб, упав в колодец. 

Факт расследуется районной прокуратурой. 

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