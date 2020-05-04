В Барде трагически погиб ребенок
В Барде произошел несчастный случай. Как сообщает Report, трагедия произошла в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу, 2017 г.р., погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
В Барде произошел несчастный случай. Как сообщает Report, трагедия произошла в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу, 2017 г.р., погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
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