После объявления в Азербайджане режима карантина по инцииативае руководства АФФА стартовала серия акций по поддержке ветеранов футбола. Первая подобная акция стартовала 25 марта. В рамках нее волонтеры АФФА навещали ветеранов футбола, раздавали им продуктовые наборы и проводили профилактические беседы о необходимости строгого соблюдения карантина.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в условиях режима карантина продолжает оказывать поддержку футбольным ветеранам. Так в рамках акции «Оставайся дома - оставайся здоровым» волонтеры организации навещают ветеранов футбола и раздают им праздничные наборы.

Следующие акции поддержки ветеранов прошли 28 марта, 1 апреля, 4 апреля, 11 апреля, 15 и 19 апреля.

После решения Оперативного штаба о продлении режима карантина до 4 мая АФФА также продлила свои акции. Очередные акции состоялись 22, 26 и 30 апреля.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана заверили, что ветераны футбола будут обеспечиваться ежедневными продуктами питания вплоть до окончания режима карантина.